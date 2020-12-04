В Башкирии уже во второй раз прошел открытый этнофестиваль «Туймазы-фест»

В Башкирии прошел этнический фестиваль «Туймазы-фест». Мероприятие проводится в республике уже во второй раз.
Главной целью фестиваля является знакомство с национальной культурой народов, проживающих на территории Туймазинского района, ее популяризация среди населения.
В рамках реализации национального проекта «Культура», а именно регионального проекта «Цифровая культура», на портале Культура.РФ состоялась трансляция гала-концерта открытого этнофестиваля «Туймазы-фест», сообщает газета «Туймазинский вестник».
Как известно, I Открытый этнофестиваль «Туймазы-фест» в прошлом году был посвящён Всемирной фольклориаде-2020 и 100-летию образования Республики Башкортостан. А в этом году фестиваль посвящается таким юбилейным датам, как 60-летие города Туймазы и 90-летие Туймазинского района.
В этнофестивале приняли участие коллективы, выступающие в народном стиле, такие как образцовый хореографический ансамбль «Сафар», народный татарский вокальный ансамбль «Жидегэн йолдыз», народный фольклорный коллектив «Тюменяк», народный ансамбль башкирской песни «Дустар», чувашский фольклорный ансамбль «Сеспель» и многие другие.
Начальник отдела культуры администрации Туймазинского района Рамзин Абсалямов отметил, что проведение этно-фестиваля стало доброй традицией для многонационального Туймазинского района. На этом мероприятии царила добрая атмосфера народного праздника. Здесь с приветствием на своем родном языке и концертными номерами выступили творческие коллективы-представители таких народов, как башкиры, русские, татары, чуваши и украинцы.