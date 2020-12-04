В Башкирии уже во второй раз прошел открытый этнофестиваль «Туймазы-фест»

Как известно, I Открытый этнофестиваль «Туймазы-фест» в прошлом году был посвящён Всемирной фольклориаде-2020 и 100-летию образования Республики Башкортостан. А в этом году фестиваль посвящается таким юбилейным датам, как 60-летие города Туймазы и 90-летие Туймазинского района.