В Уфе наградили победительницу конкурса «Хылыукай – 2020»

Самая красивая в стране башкирка получила ключи от машины. Победительницей Всероссийского конкурса «Хылыукай – 2020» стала Ляйсан Шугаепова из Учалинского района. За корону красавицы боролись 20 девушек.

Конкурс прошел в 28-й раз и впервые на федеральном уровне. Заявки пришли из 11 регионов России. Кроме того, за всю историю мероприятия финал проекта впервые транслировался онлайн.

Второе место разделили Гузель Назаргулова из Пермского края и Линиза Султангужина из Оренбургской области. Третье место поделили Диля Валиева из Мелеуза, Эльвина Семенова из Бурзянского района и Розалина Ибрагимова из Куюргазинского района. Каждая девушка получила в подарок сундук, сделанный в национальных традициях и другие призы.

В жизни самое главное, что есть, это красота и гармония. Это сочетание дает нам уверенность в том, что в Башкортостане всегда будет возможность встречать гостей, проводить мероприятия, которые будут уникальными по наполнению, по результатам. 

Андрей Назаров, премьер - министр правительства Республики Башкортостан