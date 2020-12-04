В Уфе наградили победительницу конкурса «Хылыукай – 2020»

В жизни самое главное, что есть, это красота и гармония. Это сочетание дает нам уверенность в том, что в Башкортостане всегда будет возможность встречать гостей, проводить мероприятия, которые будут уникальными по наполнению, по результатам.

Андрей Назаров, премьер - министр правительства Республики Башкортостан