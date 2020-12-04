В Уфе наградили победительницу конкурса «Хылыукай – 2020»

Самая красивая в стране башкирка получила ключи от машины. Победительницей Всероссийского конкурса «Хылыукай – 2020» стала Ляйсан Шугаепова из Учалинского района. За корону красавицы боролись 20 девушек.
Конкурс прошел в 28-й раз и впервые на федеральном уровне. Заявки пришли из 11 регионов России. Кроме того, за всю историю мероприятия финал проекта впервые транслировался онлайн.
Второе место разделили Гузель Назаргулова из Пермского края и Линиза Султангужина из Оренбургской области. Третье место поделили Диля Валиева из Мелеуза, Эльвина Семенова из Бурзянского района и Розалина Ибрагимова из Куюргазинского района. Каждая девушка получила в подарок сундук, сделанный в национальных традициях и другие призы.