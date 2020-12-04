Житель Уфы заплатил мошенникам за несуществующий коттедж в Сочи

Вместо отдыха в Сочи – поиск жилья и испорченное настроение. Уфимец по объявлению в Интернете арендовал коттедж для отдыха на море и перевел предоплату. Однако по приезду выяснилось, что здание не достроено, а посредник не взял трубку.
Два дня ехали на машине из Башкирии. Динар Ангамов еще в октябре собирался с друзьями отдохнуть в Сочи. Посмотрели объявление, договорились с посредником, внесли предоплату. А когда приехали, оказалось, что мошенник забрал себе все деньги и уже не отвечал на звонки.
Разбираться дальше уфимец не захотел. Но чтобы другие не попались на уловки аферистов, он написал в сообщество «Мошенники Сочи» в соцсети «ВКонтакте». Таких, как Динар, в этой группе несколько сотен. Они так же хотели отдохнуть или снять квартиру у моря.
Попробуем позвонить по номеру и проверить, в сети ли сейчас мошенник. Скорее всего, он меняет номера после каждой удавшейся сделки, а после блокирует номер. Ведь именно такого алгоритма и придерживаются аферисты.
Мы решили выяснить, что делать в ситуациях, когда сталкиваешься с мошенниками-отельерами, есть ли на них управа и как не попасться на их уловки. Юрист Валентин Воронин рассказал, что у всех шулеров принцип один и тот же: дать как можно меньше своих данных и заполучить доверие людей.
Чтобы не попадаться на уловки мошенников, специалисты рекомендуют запрашивать не только документы, но и выходить на онлайн-связь с посредником. Для этого можно позвонить по видео, тогда вы убедитесь, что человек реальный, и у него не будет оснований, чтобы вас обмануть.