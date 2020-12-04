Село в Башкирии получило 50 тысяч рублей за отказ от алкоголя

В администрации района отметили, что интерес к конкурсу у сельчан растет. Если в прошлом году в нем приняли участие 12 населенных пунктов, то в этом уже более 20. Увеличен и призовой фонд – по 30 тысяч рублей – получили обладатели 1-х мест, по 20 – занявшие вторые места, по 10 тысяч – села с 3-м местом.