В Башкирии прошел отборочный этап турнира по шахматам среди коррекционных школ

Пробное техническое соревнование провели сегодня. Организаторами выступили Министерство образования совместно с центром дистанционного обучения и федерацией шахмат республики.

Один из этапов прошел в Уфимской коррекционной общеобразовательной школе-интернате № 28. За выход в республиканский финал боролись 12 воспитанников. Дети на шахматной доске по системе Брайля провели семь туров.