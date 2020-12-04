Стало известно, сколько детей в Башкирии переболели коронавирусом

Стали известно, сколько детей в Башкирии переболели коронавирусом и внебольничной пневмонией за время пандемии. Данные предоставило ИА « Башинформ ».

По данным на 30 ноября, коронавирус был подтвержден у 1075 детей. 659 из них полностью выздоровели. Также было зарегистрировано 3199 случаев внебольничной пневмонии. При этом за тот же временной промежуток в 2019 году данный диагноз поставили 6861 раз.