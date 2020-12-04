В Башкирии раскрыли личность 87-го умершего от коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии предоставило новую информацию об эпидемиологической ситуации в регионе. Напомним, за последние сутки было зарегистрировано ещё 144 пациента с подтвержденным коронавирусом.

Увеличилось и количество летальных случаев. Так, 87-ой жертвой коронавируса стал 67-летний мужчина из Уфы . У пациента было выявлено большое количество сопутствующих заболеваний: ИБС, кардиосклероз, гипертоническая болезнь 3 стадия, атеросклероз.

С подозрением на коронавирусную инфекцию под наблюдением находятся 2409 человек. При этом коронавирус подтверждён на данный момент у 2459 пациентов. В стационарах Башкирии находятся 575 человек, из них тяжёлых – 48, а 10 нуждаются в аппаратах ИВЛ. С лёгкой формой заболевания лечатся дома 1884 пациентов с подтвержденным COVID-19.