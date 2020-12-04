В Башкирии продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей в августе прошлого года

В Баймаке продолжаются поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 62-летней Тамары Дронь. Последний раз женщину видели 6 августа прошлого года. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулась.