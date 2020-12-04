В Башкирии продолжаются поиски пенсионерки, пропавшей в августе прошлого года

В Баймаке продолжаются поиски пропавшей при загадочных обстоятельствах 62-летней Тамары Дронь. Последний раз женщину видели 6 августа прошлого года. В тот день она ушла из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулась.
Близкие Тамары не теряют надежды найти ее живой. Поисками пропавшей без вести женщины занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700-54-52 или 02.
Приметы пенсионерки: карие глаза, черные волосы, телосложение обычное, рост около 154 см. В день пропажи она была одета в светлую ветровку и мокасины.