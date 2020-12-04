«Сотрудник банка» обманул жителя Уфы на 150 тысяч рублей
25-летний уфимец стал жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у него почти 150 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Уфимец рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Неизвестный заявил о том, что мошенники пытаются снять деньги с его счета.
Воспользовавшись доверчивостью потерпевшего, злоумышленники узнали необходимые данные банковской карты и похитили деньги.
пресс-служба МВД по Башкирии
Сейчас полицейские разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Полиция предупреждает: сотрудники банка не звонят своим клиентам под предлогом пресечения несанкционированного снятия денег, не просят перевести свои сбережения на «резервные расчетные счета» или абонентские номера телефонов «ответственных за хранение денег сотрудников».