«Сотрудник банка» обманул жителя Уфы на 150 тысяч рублей

25-летний уфимец стал жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у него почти 150 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Уфимец рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Неизвестный заявил о том, что мошенники пытаются снять деньги с его счета.

Воспользовавшись доверчивостью потерпевшего, злоумышленники узнали необходимые данные банковской карты и похитили деньги.

пресс-служба МВД по Башкирии

Сейчас полицейские разыскивают преступника. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Полиция предупреждает: сотрудники банка не звонят своим клиентам под предлогом пресечения несанкционированного снятия денег, не просят перевести свои сбережения на «резервные расчетные счета» или абонентские номера телефонов «ответственных за хранение денег сотрудников».

пресс-служба МВД по Башкирии