«Сотрудник банка» обманул жителя Уфы на 150 тысяч рублей

25-летний уфимец стал жертвой мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у него почти 150 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Уфимец рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Неизвестный заявил о том, что мошенники пытаются снять деньги с его счета.