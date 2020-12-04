Более 95% акций БСК перейдут во владение Росимущества

При приватизации Башкирской содовой компании выявили нарушения. Проверка прошла по поручению Президента страны в связи с утратой контроля государства над активами предприятия. Генпрокуратура подала иск об истребовании акций БСК в госсобственность. Арбитражный суд республики согласился с требованиями в полном объеме.

Материалы дела едва умещаются на столе у судьи. Заседание по делу Башкирской содовой компании. В зале – представители сторон: Регионального фонда, акционерного общества «Башкирская химия» и одноимённого торгового дома. В их владении – более 95% акций БСК. Но сегодня в Арбитражном суде озвучено: списать. Участники процесса говорить о больной теме не хотят.

Банк «Уралсиб» и АО «Реестр» должны списать ценные бумаги со счетов и зачислить их на лицевой счет Росимущества. Проверка установила нарушения законодательства о приватизации.

В целях защиты интересов государства надзорное ведомство заявило иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Арбитражный суд удовлетворил его в полном объеме и обязал зачислить на лицевой счет Росимущества более 95% обыкновенных именных акций предприятия химической промышленности. Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры России

Разбирательство началось после митингов на Куштау. Президент России попросил обратить внимание на организацию БСК. Глава республики подал заявление в Следственный комитет о мошенничестве при приватизации «Башкирской содовой компании» с 2007 по 2013 год. Ущерб власти оценили в 34 млрд рублей. Началась проверка. Прокуратура подала иск об истребовании акций в госсобственность.

Заседание длилось без малого 5 часов. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Но не факт, что это конец истории. У сторон есть месяц на обжалование.