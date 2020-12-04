Более 95% акций БСК перейдут во владение Росимущества

При приватизации Башкирской содовой компании выявили нарушения. Проверка прошла по поручению Президента страны в связи с утратой контроля государства над активами предприятия. Генпрокуратура подала иск об истребовании акций БСК в госсобственность. Арбитражный суд республики согласился с требованиями в полном объеме.
Материалы дела едва умещаются на столе у судьи. Заседание по делу Башкирской содовой компании. В зале – представители сторон: Регионального фонда, акционерного общества «Башкирская химия» и одноимённого торгового дома. В их владении – более 95% акций БСК. Но сегодня в Арбитражном суде озвучено: списать. Участники процесса говорить о больной теме не хотят.
Банк «Уралсиб» и АО «Реестр» должны списать ценные бумаги со счетов и зачислить их на лицевой счет Росимущества. Проверка установила нарушения законодательства о приватизации.
Разбирательство началось после митингов на Куштау. Президент России попросил обратить внимание на организацию БСК. Глава республики подал заявление в Следственный комитет о мошенничестве при приватизации «Башкирской содовой компании» с 2007 по 2013 год. Ущерб власти оценили в 34 млрд рублей. Началась проверка. Прокуратура подала иск об истребовании акций в госсобственность.
Заседание длилось без малого 5 часов. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Но не факт, что это конец истории. У сторон есть месяц на обжалование.
24 октября Глава республики на встрече с профсоюзным активом БСК говорил о том, что у республики будет существенный пакет акций предприятия. На тот момент регион владел долей в 38 процентов.