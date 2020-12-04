Уфа первой в России презентовала QR-Конституцию

Проект разработали в Институте права Башкирского госуниверситета. Он включает в себя более 460 стел и постеров с QR-кодами, размещенных на улицах города, в университетах, торговых комплексах и МФЦ. Проект представили сегодня на Общероссийском юридическом форуме.

В век цифровых технологий Уфа первой в России может закрепить за собой лидерские позиции правового просвещения. На V Общероссийском юридическом форуме любой желающий мог считать QR-код при помощи мобильного телефона и узнать всё о конституционных поправках. То же самое могут сделать и другие жители города. В Уфе установлено более 460 стел и постеров с QR-кодами.

Будут охвачены все слои населения, все граждане города получат правовую информацию. Своеобразный ликбез, потому что конституционные поправки новые, и о них мало кто знает. Этот проект позволит закрепить за Уфой статус правового просвещения, потому что такого еще нигде не было. Наталия Латыпова, доцент института права Башкирского государственного университета

Участники форума взглянули не только в будущее, но и в прошлое, как шло обсуждение конституционных поправок 27 лет назад. Жители Башкортостана тогда категорически не согласились, что также до сих пор помнят московские эксперты.

В 93-м отношение было отрицательным, а в 2020 положительное, т.к. реформа 2020 года исправляет многие недостатки основного текста. Сергей Бабурин, президент Ассоциации юридических вузов России

Принятые конституционные поправки встраивают регионы и местное самоуправление в вертикаль публичной власти. Участники Общероссийского юридического форума высказывали мнение, что ранее муниципалитеты воспринимались как институты гражданского общества.

В своём выступлении Глава Башкортостана поздравил участников форума с Днём юриста и пожелал плодотворной работы. Кроме того, Радий Хабиров призвал научное сообщество активнее участвовать в наполнении Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Для меня важно, что темой нашего форума стало обсуждение Конституции, по которой мы сейчас живём и которая определяет вектор развития нашей страны. И особенно радостно, что именно в День юриста, 3 декабря, Правительство Российской Федерации объявило итоги конкурса на развитие научно-образовательных центров мирового уровня. В жесткой конкурентной борьбе мы смогли попасть в пятёрку лидеров и получить этот высокий статус. Обращаюсь к представителям научного сообщества: реальное наполнение этого центра будет зависеть от нас с вами. Будем работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Традиционно Башкортостан занимает одну из лидирующих позиций в развитии инфраструктуры для юриспруденции, для того, чтобы юристы могли дискутировать и работать. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан