Уфа первой в России презентовала QR-Конституцию

Проект разработали в Институте права Башкирского госуниверситета. Он включает в себя более 460 стел и постеров с QR-кодами, размещенных на улицах города, в университетах, торговых комплексах и МФЦ. Проект представили сегодня на Общероссийском юридическом форуме.
В век цифровых технологий Уфа первой в России может закрепить за собой лидерские позиции правового просвещения. На V Общероссийском юридическом форуме любой желающий мог считать QR-код при помощи мобильного телефона и узнать всё о конституционных поправках. То же самое могут сделать и другие жители города. В Уфе установлено более 460 стел и постеров с QR-кодами.
Участники форума взглянули не только в будущее, но и в прошлое, как шло обсуждение конституционных поправок 27 лет назад. Жители Башкортостана тогда категорически не согласились, что также до сих пор помнят московские эксперты.
Принятые конституционные поправки встраивают регионы и местное самоуправление в вертикаль публичной власти. Участники Общероссийского юридического форума высказывали мнение, что ранее муниципалитеты воспринимались как институты гражданского общества.
В своём выступлении Глава Башкортостана поздравил участников форума с Днём юриста и пожелал плодотворной работы. Кроме того, Радий Хабиров призвал научное сообщество активнее участвовать в наполнении Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.
Как заявили организаторы, в этом году Всероссийский правовой диктант может собрать еще большее число участников. В 2019-ом свои знания в нем проверили более 220 тысяч человек, а в текущем году, благодаря онлайн-формату, планируется увеличение этого показателя почти вдвое. Акция продлится до 12 декабря.