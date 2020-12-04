Фермеры-волонтеры передали врачам ковид-госпиталей Башкирии овощи и фрукты

Около 4 тонн свежих овощей и фруктов для тех, кто спасает жизни в ковид-госпиталях. В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» фермеры Буздякского и Бирского районов сегодня отправились в лечебные учреждения Уфы, Бирска и Дюртюлей.

Им сегодня предстоит объехать не одну больницу. Но первая точка в маршруте благотворителей – уфимская городская клиническая больница №8. От фермеров Буздякского и Бирского района врачам – свежие овощи и фрукты, чтобы хоть как-то скрасить нелегкие будни сотрудников ковид-госпиталя.

Мы решили, что в преддверии 5 декабря – Всемирного дня волонтеров – мы совместно с другими крестьянско-фермерскими хозяйствами по акции «Мы вместе» должны подарить или вознаградить врачей, которые борются с ковидом, именно врачей ковид-госпиталей. Яков Кугубаев, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Фермер Яков Кугубаев сам является волонтером. Ко всему прочему он – депутат башкирского парламента и эксперт Общероссийского народного фронта, общественной организации, которая является инициатором акции «Мы вместе». Во время пандемии Яков Кугубаев неоднократно помогал нуждающимся семьям. А сегодня он вместе с коллегами по ОНФ объехал уфимские ковид-госпитали.

Это уже на самом деле не первый раз. Нам и очень помогали летом, и воду привозили, и мед привозили, сейчас вот для наших докторов, медицинского персонала фрукты, овощи. Поэтому хотелось бы сказать слова благодарности, всем большое спасибо за помощь! Мурат Галин, заместитель главного врача городской клинической больницы №8 г. Уфы