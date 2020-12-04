Фермеры-волонтеры передали врачам ковид-госпиталей Башкирии овощи и фрукты

Около 4 тонн свежих овощей и фруктов для тех, кто спасает жизни в ковид-госпиталях. В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» фермеры Буздякского и Бирского районов сегодня отправились в лечебные учреждения Уфы, Бирска и Дюртюлей.
Им сегодня предстоит объехать не одну больницу. Но первая точка в маршруте благотворителей – уфимская городская клиническая больница №8. От фермеров Буздякского и Бирского района врачам – свежие овощи и фрукты, чтобы хоть как-то скрасить нелегкие будни сотрудников ковид-госпиталя.
Фермер Яков Кугубаев сам является волонтером. Ко всему прочему он – депутат башкирского парламента и эксперт Общероссийского народного фронта, общественной организации, которая является инициатором акции «Мы вместе». Во время пандемии Яков Кугубаев неоднократно помогал нуждающимся семьям. А сегодня он вместе с коллегами по ОНФ объехал уфимские ковид-госпитали.
Уфа, Бирск, Дюртюли. В каждый ковид-госпиталь доставили по 300 килограммов свежих овощей и фруктов, выращенных на территории нашей республики. И на этом помощь медперсоналу больницы не ограничится. Активисты ОНФ совместно с волонтерами и представителями бизнеса намерены и в дальнейшем помогать тем, кто борется в ковид-госпиталях за жизни пациентов.