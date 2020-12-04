В Башкирии женщина обнаружила на карте долг в миллиард рублей

Карта заблокирована, баланс – минус миллиард рублей. Сумму с девятью нулями банку задолжала жительница Салавата. Вот только за что, она не понимает. Странность со счетом произошла после того, как женщина подала на банкротство. Как сумма долга могла вырасти в 500 раз?

Такие деньги Зиля Рахимова не то что в руках не держала – даже в мечтах представить у себя не могла. Однако банкомат вот уже несколько дней показывает на балансе 999 млн – со знаком минус. Якобы женщина должна эту сумму.

С недавнего времени у женщины вообще ничего нет. Пару лет назад она подала на банкротство. Причиной стали 7 непогашенных кредитов, которые копились как снежный ком. Зиля Мухаметзянова действительно задолжала банкам крупную сумму. Но не миллиард.

Банкротством физических лиц занимаются финансовые управляющие. Они проводят полную ревизию всех счетов и имущества и затем реализуют его в счет долга. В случае с Зилей управляющий продал 2 квартиры, одна из которых числилась за мужем, а в другой был прописан несовершеннолетний ребенок. Казалось бы, долг должен стать меньше, а не наоборот.

Отнять уже нечего, уже все забрали. Я за всю жизнь с этим не рассчитаюсь. У меня даже зарплаты нет. Я позвонила в банк, они сказали, что карта заблокирована и озвучили эту сумму. В комментариях написано слово «банкрот». Зиля Рахимова

Финансовый управляющий прокомментировал ситуацию по телефону, заявив, что является нейтральным лицом, учитывающим интересы не только должника, но и кредиторов. И все, что он делал, было в рамках закона.

Если у нее заложенное имущество, то основная часть идет на погашение требований залогового кредитора, остальная исключается в третью очередь в полном соответствии с законом о банкротстве. Я ей сказал, что имущество пойдет на торги, оно заложенное. Зачем пошли на банкротство, непонятно. Тагир Ахметзянов, финансовый управляющий

В ходе банкротства просто так списать долги, говорят эксперты, не получится. Забрать могут все, даже единственное жилье, в том числе и с прописанным ребенком. Это касается тех случаев, когда квартиры, как в случае с Зилей, были в залоге у банка. А вот то, что у женщины на счету неожиданно образовался долг с девятизначным числом, объяснили системным сбоем.

Когда физлицо признают банкротом, финансовый управляющий делает публикацию в газете и на сайте, где учитываются все банкроты. Все банки, увидев это сообщение, обязаны заблокировать карты. Они накладывают арест несколько раз, и получается там, например, 900 миллионов. Эти деньги она никому не должна. Юлия Ханнанова, юрист