В Башкирии женщина обнаружила на карте долг в миллиард рублей

Карта заблокирована, баланс – минус миллиард рублей. Сумму с девятью нулями банку задолжала жительница Салавата. Вот только за что, она не понимает. Странность со счетом произошла после того, как женщина подала на банкротство. Как сумма долга могла вырасти в 500 раз?
Такие деньги Зиля Рахимова не то что в руках не держала – даже в мечтах представить у себя не могла. Однако банкомат вот уже несколько дней показывает на балансе 999 млн – со знаком минус. Якобы женщина должна эту сумму.
С недавнего времени у женщины вообще ничего нет. Пару лет назад она подала на банкротство. Причиной стали 7 непогашенных кредитов, которые копились как снежный ком. Зиля Мухаметзянова действительно задолжала банкам крупную сумму. Но не миллиард.
Банкротством физических лиц занимаются финансовые управляющие. Они проводят полную ревизию всех счетов и имущества и затем реализуют его в счет долга. В случае с Зилей управляющий продал 2 квартиры, одна из которых числилась за мужем, а в другой был прописан несовершеннолетний ребенок. Казалось бы, долг должен стать меньше, а не наоборот.
Финансовый управляющий прокомментировал ситуацию по телефону, заявив, что является нейтральным лицом, учитывающим интересы не только должника, но и кредиторов. И все, что он делал, было в рамках закона.
В ходе банкротства просто так списать долги, говорят эксперты, не получится. Забрать могут все, даже единственное жилье, в том числе и с прописанным ребенком. Это касается тех случаев, когда квартиры, как в случае с Зилей, были в залоге у банка. А вот то, что у женщины на счету неожиданно образовался долг с девятизначным числом, объяснили системным сбоем.
По словам экспертов, сумма на карте автоматически обнулится по завершении процедуры банкротства. Впрочем, Зиля Рахимова все же обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить компетентность работы управляющего. Ведь уведомления о начале продажи квартир ей не приходили. А в последние месяцы она даже не может получить необходимый прожиточный минимум из своей же зарплаты. Все идет в счет погашения долга.