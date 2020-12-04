В Башкирии женщина обнаружила на карте долг в миллиард рублей

Карта заблокирована, баланс – минус миллиард рублей. Сумму с девятью нулями банку задолжала жительница Салавата. Вот только за что, она не понимает. Странность со счетом произошла после того, как женщина подала на банкротство. Как сумма долга могла вырасти в 500 раз?

Такие деньги Зиля Рахимова не то что в руках не держала – даже в мечтах представить у себя не могла. Однако банкомат вот уже несколько дней показывает на балансе 999 млн – со знаком минус. Якобы женщина должна эту сумму.

С недавнего времени у женщины вообще ничего нет. Пару лет назад она подала на банкротство. Причиной стали 7 непогашенных кредитов, которые копились как снежный ком. Зиля Мухаметзянова действительно задолжала банкам крупную сумму. Но не миллиард.

Банкротством физических лиц занимаются финансовые управляющие. Они проводят полную ревизию всех счетов и имущества и затем реализуют его в счет долга. В случае с Зилей управляющий продал 2 квартиры, одна из которых числилась за мужем, а в другой был прописан несовершеннолетний ребенок. Казалось бы, долг должен стать меньше, а не наоборот.

Отнять уже нечего, уже все забрали. Я за всю жизнь с этим не рассчитаюсь. У меня даже зарплаты нет. Я позвонила в банк, они сказали, что карта заблокирована и озвучили эту сумму. В комментариях написано слово «банкрот».

Зиля Рахимова

Финансовый управляющий прокомментировал ситуацию по телефону, заявив, что является нейтральным лицом, учитывающим интересы не только должника, но и кредиторов. И все, что он делал, было в рамках закона.

Если у нее заложенное имущество, то основная часть идет на погашение требований залогового кредитора, остальная исключается в третью очередь в полном соответствии с законом о банкротстве. Я ей сказал, что имущество пойдет на торги, оно заложенное. Зачем пошли на банкротство, непонятно.

Тагир Ахметзянов, финансовый управляющий

В ходе банкротства просто так списать долги, говорят эксперты, не получится. Забрать могут все, даже единственное жилье, в том числе и с прописанным ребенком. Это касается тех случаев, когда квартиры, как в случае с Зилей, были в залоге у банка. А вот то, что у женщины на счету неожиданно образовался долг с девятизначным числом, объяснили системным сбоем.

Когда физлицо признают банкротом, финансовый управляющий делает публикацию в газете и на сайте, где учитываются все банкроты. Все банки, увидев это сообщение, обязаны заблокировать карты. Они накладывают арест несколько раз, и получается там, например, 900 миллионов. Эти деньги она никому не должна.

Юлия Ханнанова, юрист

По словам экспертов, сумма на карте автоматически обнулится по завершении процедуры банкротства. Впрочем, Зиля Рахимова все же обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить компетентность работы управляющего. Ведь уведомления о начале продажи квартир ей не приходили. А в последние месяцы она даже не может получить необходимый прожиточный минимум из своей же зарплаты. Все идет в счет погашения долга.