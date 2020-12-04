Серебряный призер первенства Европы по боксу Иван Тихонов вернулся в Уфу

Вице-чемпион Европы прилетел домой. Боксер Иван Тихонов вернулся из Болгарии, где завоевал серебряную награду первенства континента по боксу среди спортсменов до 16 лет. Воспитанник школы Николая Валуева выступал в весовой категории до 63 килограммов.

Ирина Геннадьевна и Анатолий Васильевич – главные болельщики Ивана Тихонова. В этот раз ожидание встречи особенное. Ведь впервые Иван пробовал свои силы на европейском уровне.

Всегда радостно, когда сын приезжает. С тренировок или с соревнований. А тут такое соревнование. Все-таки за Башкирию выступал, за Россию. Очень даже рады. Анатолий и Ирина Тихоновы, родители Ивана Тихонова

Долгожданная встреча с родителями и улыбка на лице. Хотя на душе небольшое разочарование. В финале Иван боксировал со спортсменом из Украины Алексеем Боклахом. Проиграл судейским решением, которое получилось довольно спорным. Судьбу золотой медали решил один голос.

Я дал зацепиться сопернику. Вот и зацепились. Будем дальше стараться, двигаться. Будет все хорошо. Конечно, соскучился по всем. Иван Тихонов, серебряный призер первенства Европы по боксу

С первого класса Иван начал заниматься у тренера Рамиля Хуснутдинова. Шесть лет работал под руководством Сергея Камбулатова. А год назад под свою опеку боксера взял заслуженный тренер России Юрий Шокуров. В 2019-м Иван стал чемпионом России в своем возрасте.

За год насколько он прибавил – судить специалистам и ему самому. Но факт состоявшийся: мы на Европе, мы вторые. И будем первые. Юрий Шокуров, тренер Ивана Тихонова

Башкирские боксеры все чаще радуют своими результатами. Не так давно представительница Башкортостана Азалия Аминева выиграла золотую медаль первенства Европы по боксу среди юниорок. И вот через 10 – новый успех.

Приятно, что команда слаженная и мы выигрываем. Я думаю, так же будет продолжаться и дальше. Рим Башаров, главный тренер Федерации бокса Республики Башкортостан