Серебряный призер первенства Европы по боксу Иван Тихонов вернулся в Уфу

Вице-чемпион Европы прилетел домой. Боксер Иван Тихонов вернулся из Болгарии, где завоевал серебряную награду первенства континента по боксу среди спортсменов до 16 лет. Воспитанник школы Николая Валуева выступал в весовой категории до 63 килограммов.
Ирина Геннадьевна и Анатолий Васильевич – главные болельщики Ивана Тихонова. В этот раз ожидание встречи особенное. Ведь впервые Иван пробовал свои силы на европейском уровне.
Долгожданная встреча с родителями и улыбка на лице. Хотя на душе небольшое разочарование. В финале Иван боксировал со спортсменом из Украины Алексеем Боклахом. Проиграл судейским решением, которое получилось довольно спорным. Судьбу золотой медали решил один голос.
С первого класса Иван начал заниматься у тренера Рамиля Хуснутдинова. Шесть лет работал под руководством Сергея Камбулатова. А год назад под свою опеку боксера взял заслуженный тренер России Юрий Шокуров. В 2019-м Иван стал чемпионом России в своем возрасте.
Башкирские боксеры все чаще радуют своими результатами. Не так давно представительница Башкортостана Азалия Аминева выиграла золотую медаль первенства Европы по боксу среди юниорок. И вот через 10 – новый успех.
Уже в январе Ивана ждет сбор для подготовки к первенству страны по юношам. Этот турнир пройдет в конце февраля. Главная цель уфимского боксера сейчас – выступить на первенстве Европы в следующем году, но встать уже на верхнюю ступень пьедестала.