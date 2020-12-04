Юные хоккеисты из Уфы стали обладателями Кубка Сириуса

Юные юлаевцы в составе сборной ПФО стали обладателями Кубка Сириуса. Турнир среди федеральных округов страны прошел в Сочи. 10 воспитанников СДЮШОР «Салавата Юлаева» под руководством уфимского тренера Михаила Потапова стали сильнейшими.
Глядя на стенд с главными кубками «Салавата Юлаева», эти парни мечтают о том, чтобы пополнить его. Но пока они завоевывают награды для Приволжского федерального округа. Кубок Сириуса – возможность посмотреть на сверстников со всей страны, а также показать себя скаутам ФХР, которые отбирают хоккеистов в будущую юношескую сборную России.
Уфимскую хоккейную школу представили 10 хоккеистов: это Захар Галако, Фёдор Едрёнкин, Альберт Мухаметшин, Егор Пашкин, Ярослав Стеценко, Георгий Сухарев, Артур Хафзетдинов, Ришат Хусаинов, Иван Чаругин и Александр Шен. Последний – брат Павла Шена, который сейчас выступает в Америке.
На предварительном этапе турнира команда Приволжского федерального округа, в которую помимо юлаевцев вошли ребята из Тольятти, Казани и Альметьевска, заняла второе место в группе «А». Юные юлаевцы одержали три победы. Две из них в основное время над Уральским ФО (3:0) и Южным ФО (14:2) и одну в овертайме над Северо-Западным ФО (4:3).
В четвертьфинале и полуфинале сборная ПФО оказалась сильнее команды Санкт-Петербурга и Центрального ФО. В финале юлаевцы и другие представители округа скрестили клюшки со сборной Москвы и одержали волевую победу в серии буллитов (3:2). Важную роль в этой победе сыграл уфимский вратарь Альберт Мухаметшин.
Турнир подобного формата среди хоккеистов 2006 года рождения проводился впервые. Сейчас юным юлаевцам предстоит продолжить выступления в первенстве Урала и Западной Сибири. А уже в феврале планируется проведение второго Кубка Сириуса, по итогам которого в июне будет объявлен расширенный состав сборной России U16.