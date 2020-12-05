В Башкирии ночью обнаружили тела двух мужчин

В Башкирии накануне в районе 21 часа произошел пожар. Горел дом в населенном пункте Буралы в Илишевском районе.

По данным ГУ МЧС по Башкирии, прибывшие на место происшествия пожарные обнраружили открытое горение одноэтажного бревенчатого дома. Причем пожаром была охвачена вся его площадь – 48 квадратных метров.

Пламя удалось остановить довольно быстро, меньше чем за полчаса. Однако чуть позже на месте было обнаружено бездыханное тело мужчины 1946 года рождения. Ближе к утру, в 4:23 найдено еще одно тело – мужчины 1973 года рождения.

К тушению пожара привлекалось 22 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России – 6 человек и 3 единицы техники. Причину пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России и следственно-оперативной группе.

Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ