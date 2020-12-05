В Башкирии ночью обнаружили тела двух мужчин

В Башкирии накануне в районе 21 часа произошел пожар. Горел дом в населенном пункте Буралы в Илишевском районе.
По данным ГУ МЧС по Башкирии, прибывшие на место происшествия пожарные обнраружили открытое горение одноэтажного бревенчатого дома. Причем пожаром была охвачена вся его площадь – 48 квадратных метров.
Пламя удалось остановить довольно быстро, меньше чем за полчаса. Однако чуть позже на месте было обнаружено бездыханное тело мужчины 1946 года рождения. Ближе к утру, в 4:23 найдено еще одно тело – мужчины 1973 года рождения.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по РБ