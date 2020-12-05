«Доброй ночи. Соблюдайте ст. 183 УК РФ»: жительница Башкирии под диктовку оформила кредит

Жительница Башкирии стала жертвой хитроумных мошенников. В результате женщина оформила кредит на крупную сумму и лишилась всех полученных от банка средств. А вдогонку получила от мошенников очень странное сообщение.
На днях 41-летняя жительница Татышлинского района Башкирии обратилась в полицию и рассказала, что произошло. За день до этого ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина рассказал, что на женщину кто-то пытается оформить кредит.
И чуть позже, действительно, поступил еще один звонок. Чтобы убедиться, что это не мошенники, женщина зашла на сайт, от лица которого действовал неизвестный и проверила, совпадают ли контактные данные. И телефон на самом деле числился за этой организацией.
В итоге ей снова позвонил предыдущий «сотрудник службы безопасности банка» и продиктовал все дальнейшие действия. Женщина через онлайн-банк оформила кредит на 140 тысяч рублей. Затем она сняла 120 тысяч. Еще 20 тысяч рублей остались на карте из-за блокировки ввиду сомнительных операций.
Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело, проводятся все мероприятия для установления личностей мошенников.
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан