В Башкирию прибыла партия
вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.
Напомним, что вакцинация
начнется, согласно поручению Президента России Владимира Путина. Сейчас в
Башкирии находится первая крупная партия вакцины Центра Гамалеи в объеме 1 200
доз.
В первую очередь прививаем
тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными
- медиков, учителей, соцработников. Затем, до конца года, ждём следующую, уже
крупнее, партию вакцины. Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит
от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать
вакцинировать широкие слои населения.
Радий Хабиров, Глава РБ
Также он отметил, что таким
образом будет последовательно создаваться коллективный иммунитет к вирусу. И
самое важное – вакцина пока что будет бесплатной.
И, кстати, чтобы заранее
пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от
коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в
государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет. Берегите
себя и своих близких.