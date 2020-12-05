В Башкирию прибыла партия вакцины от коронавируса

В Башкирию прибыла партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Напомним, что вакцинация начнется, согласно поручению Президента России Владимира Путина. Сейчас в Башкирии находится первая крупная партия вакцины Центра Гамалеи в объеме 1 200 доз.

В первую очередь прививаем тех, кто в группе риска, кто работает в непосредственном контакте с заражёнными - медиков, учителей, соцработников. Затем, до конца года, ждём следующую, уже крупнее, партию вакцины. Сколько нам смогут отгрузить доз - во многом зависит от мощностей производителя, постараемся взять побольше, чтобы начать вакцинировать широкие слои населения.

Радий Хабиров, Глава РБ

Также он отметил, что таким образом будет последовательно создаваться коллективный иммунитет к вирусу. И самое важное – вакцина пока что будет бесплатной.

И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет. Берегите себя и своих близких.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: соцсети Радия Хабирова, Главы РБ 