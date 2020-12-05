В Башкирию прибыла партия вакцины от коронавируса

И, кстати, чтобы заранее пресечь возможные мошеннические спекуляции, предупреждаю - пока все прививки от коронавируса делаются бесплатно, по направлению врачей и только в государственных больницах и поликлиниках. У частников их пока нет. Берегите себя и своих близких.

Радий Хабиров, Глава РБ