В Башкирии число заболевших коронавирусом приближается к 15 тысячам

В Башкирии неумолимо растет число заражений коронавирусом. И пока, судя по данным, говорить о снижении не приходится.
За сутки в республике, согласно данным оперативного штаба Башкирии, было зарегистрировано 142 подтвержденных случая заболевания среди населения. А общее число вплотную приблизилось к новой границе в 15 тысяч человек. Сегодня, 5 декабря, общее количество всех выявленных в Башкирии случаев заболевания составляет 14 975 человек.
Выписано с начала пандемии по всей республике 12 397 пациентов, благополучно перенесших болезнь. Погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом тоже стало больше на одного. С начала пандемии было зарегистрировано 88 случаев смерти.