В России за сутки выявлено 28,7 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в России было выявлено 28 782 человека, у которых подтвердился диагноз коронавирус. Об этом сообщает федеральный орперштаб.
На данный момент в стране, учитывая новые данные, всего зарегистрировано 2 431 731 факт заражения коронавирусной инфекцией. Россия находится на 4 месте в мире по числу зафиксированных фактов.
Выписано по всей стране 1 916 396 человек, из них 27 644 – за сутки. Погибших стало больше на 508 человек. Всего за время пандемии в России скончались 42 684 человека с подтвержденным диагнозом Covid-19.