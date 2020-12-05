В России за сутки выявлено 28,7 тысяч заболевших коронавирусом

За сутки в России было выявлено 28 782 человека, у которых подтвердился диагноз коронавирус. Об этом сообщает федеральный орперштаб.

На данный момент в стране, учитывая новые данные, всего зарегистрировано 2 431 731 факт заражения коронавирусной инфекцией. Россия находится на 4 месте в мире по числу зафиксированных фактов.