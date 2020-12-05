Политологи считают, что переход БСК в госсобсвеность может привести к передаче Башкирии

До СМИ не раз долетали обрывочные сведения о достигнутых договоренностях на федеральном уровне о том, что после национализации БСК предприятие будет передано Башкирии. Это может напоминать тот же сценарий, как произошло с Башнефтью, когда президент Путин своим Указом отдал Башкирии четверть пакета нефтяной компании. И это несмотря на то, что тогда был другой глава, у которого лоббистских возможностей на федеральном уровне практически не было. К тому же, до изъятия в пользу государства акций “Башнефти” Башкирия на тот момент уже не владела никаким пакетом акций компании, все было отчуждено ещё во времена правления Муртазы Рахимова. А в случае с БСК Башкирия до последнего момента владеет 37% акций содовой компании. Это значительно повышает возможности республики нарастить свой пакет не только до контрольного, но и до полного.

Сергей Семенов, политолог