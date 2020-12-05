Политологи считают, что переход БСК в госсобсвеность может привести к передаче Башкирии
Озвучено мнение, что переход Башкирской содовой компании, предприятия из Стерлитамака, в собственность государства - скорее всего, не последнее, что приведет в итоге к национализации компании.
Так считают политологи и авторы телеграм-каналов, пользующихся авторитетом. Они также предполагают, что после этого шага ожидается следующий - переход в собственность Башкирии.
До СМИ не раз долетали обрывочные сведения о достигнутых договоренностях на федеральном уровне о том, что после национализации БСК предприятие будет передано Башкирии. Это может напоминать тот же сценарий, как произошло с Башнефтью, когда президент Путин своим Указом отдал Башкирии четверть пакета нефтяной компании. И это несмотря на то, что тогда был другой глава, у которого лоббистских возможностей на федеральном уровне практически не было. К тому же, до изъятия в пользу государства акций “Башнефти” Башкирия на тот момент уже не владела никаким пакетом акций компании, все было отчуждено ещё во времена правления Муртазы Рахимова. А в случае с БСК Башкирия до последнего момента владеет 37% акций содовой компании. Это значительно повышает возможности республики нарастить свой пакет не только до контрольного, но и до полного.
Сергей Семенов, политолог
Политический обозреватель Азат Галиуллин согласен с мнением политолога. Он считает, что на по поводу БСК есть определенные договоренности на высоком уровне.
Сам Путин, исходя из ситуации с Башнефтью, безо всякого лоббирования старается соблюдать историческую справедливость по отношению к регионам. Ведь федералы ни в коем случае не заинтересованы в подкашивании экономики в отдельно взятом субъекте. Нельзя забывать и о выстроенных годами совместной работы хороших отношениях Владимира Путина и Радия Хабирова. И, очевидно, на самом высоком уровне есть вполне конкретные договорённости в отношении БСК. Судя по тому как спокойно ведет себя Хабиров по поводу судебного вердикта о передаче акций БСК в собственность государства, решения эти и оговорённости - в пользу Башкири.
Азат Галиуллин, политический обозреватель
Напомним, что накануне Арбитражный суд РБ удовлетворил в полном объеме требования Генпрокуратуры РФ об истребовании имущества из чужого незаконного владения и обязал зачислить на лицевой счет Росимущества более 95% акций предприятия.