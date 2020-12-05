Житель Уфы насмерть переехал лежащего на дороге мужчину

Минувшей ночью житель Уфы переехал человека. Произошло это в Октябрьском районе башкирской столицы. Примечательно. Что, со слов водителя, пешеход просто лежал на дороге.

Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, ДТП произошло на ул. Б. Бикбая. Житель Уфы, 35-летний мужчина, двигался по проезжей части за рулем Nissan Teana. На указанной улице уфимец наехал на мужчину, личность которого не установлена.

Пешеход скончался на месте происшествия. Предположительно, ему было около 40-45 лет. Водитель утверждает, что мужчина лежал на проезжей части. Однако, как все было на самом деле, пока неизвестно – все обстоятельства выясняются.