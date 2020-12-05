Память покойного мэра Уфы Ульфата Мустафина будет увековечена

Память покойного мэра Уфы Ульфата Мустафина будет увековечена. Указ уже подписан Главой республики Радием Хабировым.

Решение было принято при учете значительного вклада Ульфата Мустафина в социальное и экономическое развитие республики, а также особых заслуг перед Башкирией. Так комментирует администрация Главы РБ.

В документе сказано, что в Башкирии должна быть учреждена Республиканская премия имени Ульфата Мустафина в сфере благоустройства муниципалитетам. Она должна быть направлена на реализацию лучших инициатив по развитию общественных пространств.

Также указом поручено организовать ежегодный международный турнир по волейболу и среди юношей, и среди девушек имени Ульфата Мустафина. Центру волейбола в Калининском районе Уфы, как только завершится его строительство, будет присвоено имя бывшего мэра Уфы.

Также администрации Чекмагушевского района предлагается установить мемориальную доску в средней школе села Старобаширово, в которой учился Ульфат Мансурович Мустафин, и присвоить его имя улице в селе Чекмагуш. Объём и источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа, определит Правительство Башкортостана. Пресс-служба администрации Главы РБ