Память покойного мэра Уфы Ульфата Мустафина будет увековечена. Указ уже подписан Главой республики Радием Хабировым.
Решение было принято при учете значительного вклада Ульфата Мустафина в социальное и экономическое развитие республики, а также особых заслуг перед Башкирией. Так комментирует администрация Главы РБ.
В документе сказано, что в Башкирии должна быть учреждена Республиканская премия имени Ульфата Мустафина в сфере благоустройства муниципалитетам. Она должна быть направлена на реализацию лучших инициатив по развитию общественных пространств.
Также указом поручено организовать ежегодный международный турнир по волейболу и среди юношей, и среди девушек имени Ульфата Мустафина. Центру волейбола в Калининском районе Уфы, как только завершится его строительство, будет присвоено имя бывшего мэра Уфы.
Напомним, что Ульфат Мустафин длительное время боролся с коронавирусом. Но справиться с ним он так и не смог. Скончался Ульфат Мустафин в Москве 29 октября 2020 года.