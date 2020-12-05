В Башкирии семейная пара спаслась от смерти в жутком пожаре

В Башкирии сегодня, 5 декабря, во втором часу ночи произошел пожар, разрушивший жилое строение. Семейной паре удалось спастись от верной гибели благодаря пожарному извещателю.

Возгорание произошло в жилом дом е на ул. Вокзальной в селе Белое озеро, расположенном в Гафурийском районе Башкирии. Когда пожарные прибыли на место, полыхал уже весь дом. Пожар был потушен. Семейная пара спаслась.

Благодаря своевременной сработке пожарного извещателя, установленного в доме, семейной паре удалось вовремя проснуться и быстро эвакуироваться из загоревшегося дома. Автономный дымовой пожарный извещатель установлен в доме в 2019 году администрацией Белоозерского сельсовета, по программе «65+» (пожилым людям). Пресс-служба ГУ МЧС по РБ

В МЧС также обратились к гражданам республики с просьбой проверить электропроводку и электрическое оборудование на предмет исправности.