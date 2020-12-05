В Уфе отсутствие тротуара привело к гибели женщины

В Уфе сегодня были сбиты два пешехода. Одной из причин страшного ДТП стало отсутствие тротуара, отметил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

ДТП было совершено утром 5 декабря на ул. Сельская Богородская. Мужчина в возрасте 28 лет двигался за рулем Hyundai Elantra со стороны микрорайона Инорс к ул. М.Жукова. Недалеко от остановки общественного транспорта мужчина наехал на двоих пешеходов.

Сообщается, что пожилая женщина приблизительно 60 лет в результате дорожно-транспортного происшествия травмы, несовместимые с жизнью. В итоге она скончалась на месте. Мужчина тех же лет госпитализирован. Его травмы оцениваются как тяжелые.

ГИБДД ведет разбирательство по факту произошедшего.