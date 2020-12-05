В одном из небольших сел Башкирии установили еще один ФАП

Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта имеет рабочее место с доступом в интернет и возможность работы в республиканской информационно – аналитической системе. Именно здесь оформляется медицинская документация, ведется запись на прием и дистанционно передается ЭКГ или заключения, а также направления на анализы.