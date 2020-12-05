В одном из небольших сел Башкирии установили еще один ФАП

В селе Ивачево Дюртюлинского района Башкирии установили еще один фельдшерско-акушерский пункт на модульной конструкции. Проживает в этом селе всего 449 человек, из которых 116 – несовершеннолетние.
Общая площадь нового медучреждения составляет 72 квадратных метра. Здесь уже проведено водоснабжение и водоотведение, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Весной 2021 года планируется благоустроить прилегающую территорию и установить ограждения.
Минздрав РБ организовал оснащение медучреждения всем необходимым оборудованием, также завезена мебель.
Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта имеет рабочее место с доступом в интернет и возможность работы в республиканской информационно – аналитической системе. Именно здесь оформляется медицинская документация, ведется запись на прием и дистанционно передается ЭКГ или заключения, а также направления на анализы.
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии