Жительница Уфы пострадала от знакомства со встречным «плохим парнем»

Жительница Уфы подверглась грабежу. А все началось с безобидного знакомства на улице.

Женина рассказала полицейским, что малознакомый мужчина, с которым она познакомилась на улице, похитил ее сотовый телефон, что причинило ей ущерб на сумму 11 тысяч рублей.

Как передают слова 29-летней уфимки в пресс-службе МВД по Уфе, после случайного знакомства мужчина и женщина решили отметить это распитием алкоголя на свежем воздухе. Но во время беседы мужчина вырвал из рук новой знакомой телефон и убежал.

Приметы и необычное имя помолгли полиции найти преступника. Им оказался 41-летнгий житель Бирска, у которого за спиной уже имелась судимость.