Жителей Башкирии предупредили о значительном ухудшении погоды

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РБ, этого стоит ждать уже завтра, 6 декабря.

По данным МЧС, в республике ожидается туман на отдельных участках дорог. Утром видимость может достигать не более 500 метров, а то и меньше. В целом 6 декабря в республике ожидается переменная облачность. Снег возможен ночью и только местами.

Ночью температура воздуха составит -13, -18 градусов, в отдельных районах – до -27 градусов. Днем термометр не опустится ниже -17 градусов.