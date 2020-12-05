«Выявлено возможное возникновение угрозы жизни»: в Уфе гниет и сыпется жилой дом

В Уфе при проверке были выявлены серьезные нарушения в одном из домов. Несмотря на то, что строение гниет и сыпется, его жителей до сих пор не расселяют. В дело вмешались Госкомитет по жилищному и строительному надзору и прокуратура.

Госкомитет и прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проверили дом №70/3 на ул. Шота Руставели в столице Башкирии. Цель проверки – контроль за соблюдением жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах. 

Во время выездной проверки обнаружилось, что дом просто не пригоден для безопасной жизни. Оказалось, что горизонтальная линия стен здания искривлена, жесткость сруба полностью нарушена, дом покрыт трещинами, а также поражен гнилью.

По результатам осмотра состояния многоквартирного дома Госкомитетом РБ выявлено возможное возникновение угрозы жизни при проживании, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. В целях ускорения процесса переселения граждан из аварийно-ветхого жилья Госкомитетом РБ в адрес Прокуратуры РБ направлен Акт осмотра для дальнейших действий по улучшению условий проживания граждан - для ускорения расселения.

Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору