«Выявлено возможное возникновение угрозы жизни»: в Уфе гниет и сыпется жилой дом

В Уфе при проверке были выявлены серьезные нарушения в одном из домов. Несмотря на то, что строение гниет и сыпется, его жителей до сих пор не расселяют. В дело вмешались Госкомитет по жилищному и строительному надзору и прокуратура.
Госкомитет и прокуратура Орджоникидзевского района Уфы проверили дом №70/3 на ул. Шота Руставели в столице Башкирии. Цель проверки – контроль за соблюдением жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах.
Во время выездной проверки обнаружилось, что дом просто не пригоден для безопасной жизни. Оказалось, что горизонтальная линия стен здания искривлена, жесткость сруба полностью нарушена, дом покрыт трещинами, а также поражен гнилью.
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору