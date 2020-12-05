Пожар в многоквартирном доме Уфы унес жизнь мужчины

В Уфе произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Дуванский бульвар. Спасателям пришлось быстро эвакуировать жильцов. Одного из них нашли в ходе тушения пожара мертвым.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по РБ сегодня, 5 декабря, в половину 12 дня. Выяснилось, что пламя охватило имущество в квартире на 5 этаже. Открытое горение было ликвидировано уже к 11:55.