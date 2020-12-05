Житель Башкирии и его несовершеннолетние сыновья отравились угарным газом

Житель Башкирии был найден вместе со своими сыновьями 9 и 10 лет без сознания. Причина – отравление угарным газом. Всех троих обнаружил друг семьи.

О происшествии рассказали в пресс-службе МЧС. Произошло все ночью 4 декабря в Нефтекамске. Отмечено, что и мужчина, и его дети живы, но находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Все находятся в сознании. Дети дышат самостоятельно, но пребывают в стабильно тяжелом состоянии.