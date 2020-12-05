В Уфе функционирует сельскохозяйственная ярмарка на постоянной основе

В Демском районе Уфы начала работу сельскохозяйственная ярмарка на постоянной основе. Кроме того, предусмотрен круглосуточный режим работы.

Расположены торговые точки ярмарки на улице Правды, напротив 29 дома. Ярмарка призвана оказать фермерам помощь в эффективной реализации товара, а жителям – приобрести качественные и экологичные продукты.

Подобная организация круглогодичной ярмарочной торговли позволит фермерам республики реализовывать свой товар и в будние дни, а жителей порадует ежедневный широкий ассортимент свежих и экологически чистых продуктов.

Надежда Чубараева, замглавы администрации Демского района Уфы