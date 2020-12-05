В Уфе жители коммуналки замерзают в своих квартирах

Спят в куртках под несколькими слоями одеял. Вынужденный «ледниковый период» переживают жители уфимской коммуналки. Кто-то сейчас у родственников, кому-то пришлось уехать к детям, а у кого такой возможности нет, приходится ютиться в ледовом бараке – выхода нет, только на улицу. Но разницы особой жильцы не чувствуют. По чьей хладнокровности мерзнут уфимцы? Вопрос застыл еще с осени.

Целый месяц как в бетонной коробке – именно с ней ассоциируют свой дом жильцы этой двухэтажки. Температура чуть выше, чем на улице, жалуются уфимцы – отопление перекрыто. А сейчас и вовсе вместо привычного халата Гульнаре Балматовой приходится надевать свитер, а ближе к вечеру, когда ощутимо холоднеет, в ход идет уже верхняя одежда: без шапки можно и уши отморозить, рассказывает пенсионерка.

Если в начале отопительного сезона подачу тепла перекрывали лишь периодически, то после этой аварии весь первый этаж остался в холоде уже на неопределенный срок – так говорят жильцы. Согревает конфорка и горячий чай. А чтобы уснуть, необходимо укрываться как минимум тремя одеялами.

Нам приходится спать в теплых кофтах, шапку даже надеваем. Сходить в ванную исключено, холодно. Газом греемся. Недавно простыли, две недели у меня температура была. Гульнара Балматова, жительница дома №42 по ул. Российская

Комната Гульнары Балматовой расположена так, что за одной стеной – холодный подъезд, с другой стороны уже улица. Со всех сторон продувает одинаково.

В ЖЭУ, которое обслуживает ледовый барак, как его уже называют сами жители, сообщили, что в курсе ситуации и стараются держать на контроле. Нам рассказали, что после аварии жилищникам потребовалось отключить воду и произвести сварочные работы. Перезапуск отопления уже был, но тепло таки решило обойти некоторых жильцов стороной, на втором этаже отопление есть.

Мы в курсе, отрабатываем, занимаемся этим вопросом. В ближайшее время все нормализуется. Дмитрий Ровенский, начальник ЖЭУ №23