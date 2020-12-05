Самое трезвое село Архангельского района выиграло 150 тысяч рублей

150 тысяч рублей получило самое трезвое село Архангельского района. Абзаново выиграло муниципальный этап одноименного конкурса. Сейчас сельчане готовятся представлять себя уже на республиканском уровне. Как утверждает администрация района, интерес к победе у жителей растет – желающих выиграть все больше и больше.

Кости мамонта, рукописи на древнетюркском языке, медвежьи капканы – в музее учителя истории Рауфа Рахматуллина и не такое найдешь. Все экспонаты мужчина собирал в течение 30 лет. Их тут более семисот. Какие-то он находил сам, а что-то приносили его ученики. С каждым годом коллекция пополняется, предметы уже не помещаются в кабинете. Ни школа, ни район выделить отдельное помещение для музея истории не могут, но выход, возможно, есть.

Мне этот музей очень дорог. Я его своими руками собрал. Но по некоторым причинам он не может быть развернут в полном масштабе. Приходится мне сидеть в своем маленьком кабинете. Рауф Рахматуллин, учитель истории и обществознания школы с. Абзаново

Чтобы у Рауфа Рахматуллина появилась возможность переехать в просторное помещение, селу Абзаново нужно выиграть на республиканском этапе конкурса «Трезвое село». Деревня уже победила на муниципальном уровне. Но не только музей требует финансирования. Кроме него, в селе Абзаново есть на что посмотреть еще. Периодически в местном клубе творческие кружки устраивают вечера фольклора. Атрибуты для своих выступлений сельчане изготавливают сами, валяют войлок и ткут. Местные артистки организовали 50 лет назад народный театр. Труппа постоянно участвует в международных и всероссийских конкурсах и привозит только призовые места.

Это работа нам очень нравиться, очень успокаивает, а вот то, что мы ткем, нам еще и в деле пригодится для нашего театра. Рафиля Алимгулова, артистка народного театра

Сейчас сумму в 150 тысяч рублей, которую выиграло село на муниципальном этапе, планируют потратить на благоустройство деревни – установить спортивную или детскую площадку.

Ну вот мы думаем. Население у нас хорошее. Спорт, все дела – все развито. Ну взрослые, дети – все что-то хотят, молодцы. Айнур Хасанов, глава администрации Абзановского сельского поселения