Самое трезвое село Архангельского района выиграло 150 тысяч рублей

150 тысяч рублей получило самое трезвое село Архангельского района. Абзаново выиграло муниципальный этап одноименного конкурса. Сейчас сельчане готовятся представлять себя уже на республиканском уровне. Как утверждает администрация района, интерес к победе у жителей растет – желающих выиграть все больше и больше.
Кости мамонта, рукописи на древнетюркском языке, медвежьи капканы – в музее учителя истории Рауфа Рахматуллина и не такое найдешь. Все экспонаты мужчина собирал в течение 30 лет. Их тут более семисот. Какие-то он находил сам, а что-то приносили его ученики. С каждым годом коллекция пополняется, предметы уже не помещаются в кабинете. Ни школа, ни район выделить отдельное помещение для музея истории не могут, но выход, возможно, есть.
Чтобы у Рауфа Рахматуллина появилась возможность переехать в просторное помещение, селу Абзаново нужно выиграть на республиканском этапе конкурса «Трезвое село». Деревня уже победила на муниципальном уровне. Но не только музей требует финансирования. Кроме него, в селе Абзаново есть на что посмотреть еще. Периодически в местном клубе творческие кружки устраивают вечера фольклора. Атрибуты для своих выступлений сельчане изготавливают сами, валяют войлок и ткут. Местные артистки организовали 50 лет назад народный театр. Труппа постоянно участвует в международных и всероссийских конкурсах и привозит только призовые места.
Сейчас сумму в 150 тысяч рублей, которую выиграло село на муниципальном этапе, планируют потратить на благоустройство деревни – установить спортивную или детскую площадку.
Конкурс «Трезвое село» проводится с 2011 года. С каждым годом его участников становится все больше. Кроме денежных призов, победители получат сертификаты на право включения в программу благоустройства населенных пунктов.