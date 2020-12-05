Тренер детей с аутизмом из Уфы победил в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Те ощущения, которые неупорядочены, мы над ними в первую очередь и работаем. У каждого ребенка эти моменты индивидуальны. Главное – систематичность, принципиальность, чтобы мы могли по одному направлению, которое задали, двигаться. Это и количество занятий, и стратегия занятий.

Эрнест Валишин, тренер по адаптивной физкультуре для детей с расстройством аутистического спектра