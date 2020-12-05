Тренер детей с аутизмом из Уфы победил в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Уфимец стал победителем всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В нем участвуют молодежные авторские проекты и проекты в сфере образования. Эрнест Валишин проводит занятия адаптивной физкультурой для детей с аутизмом. И результат есть.

После каждого упражнения – похвала тренера. Для ребенка важно знать, что у него получается. К тренеру Эрнесту Валишину 8-летний Наиль ходит уже больше 2 лет. Мальчик – один из 20 юных подопечных.

Те ощущения, которые неупорядочены, мы над ними в первую очередь и работаем. У каждого ребенка эти моменты индивидуальны. Главное – систематичность, принципиальность, чтобы мы могли по одному направлению, которое задали, двигаться. Это и количество занятий, и стратегия занятий.

Эрнест Валишин, тренер по адаптивной физкультуре для детей с расстройством аутистического спектра

Упражнения с мячом и на турниках – всё проходит в игровой форме.  Главное для Эрнеста – наладить контакт с подопечным. И после этого уже идет прогресс. Его видят и родители.

Когда в детском конкурсе проводили эстафеты, конкурсы, упражнения определенные Наилю не давались, ему было сложно. А после занятий с Эрнестом он стал лучше взаимодействовать со сверстниками.

Регина Гимазетдинова, мама Наиля

О талантливом тренере в Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья рассказал Глава республики Радий Хабиров. Помимо победы во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» и денежного приза, Эрнест Валишин получил возможность пройти специальные образовательные курсы. Кстати, программа, по которой с детьми работает Эрнест –  «Движение без границ» – является авторской.

Мы ее разработали на основе данных, которые у нас уже были. В России их не так много, которые были за рубежом. И лучшие практики мы внесли в свою методику. Наша главная цель – чтобы ребенок стал самостоятельным. А физкультура здесь как средство используется.

Эрнест Валишин, тренер по адаптивной физкультуре для детей с расстройством аутистического спектра

Сейчас к тренеру на занятия ходят 20 детей от 4 до 14 лет. Кстати, недавно Эрнест выиграл грант в 250 тысяч рублей от Росмолодежи. На эти средства он планирует закупить необходимое оборудование для тренировок. В планах также начать проводить инклюзивные групповые тренировки, чтобы дети с аутизмом могли развивать навыки социализации и уметь общаться со сверстниками.