Тренер детей с аутизмом из Уфы победил в конкурсе «Моя страна – моя Россия»

Уфимец стал победителем всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». В нем участвуют молодежные авторские проекты и проекты в сфере образования. Эрнест Валишин проводит занятия адаптивной физкультурой для детей с аутизмом. И результат есть.
После каждого упражнения – похвала тренера. Для ребенка важно знать, что у него получается. К тренеру Эрнесту Валишину 8-летний Наиль ходит уже больше 2 лет. Мальчик – один из 20 юных подопечных.
Упражнения с мячом и на турниках – всё проходит в игровой форме. Главное для Эрнеста – наладить контакт с подопечным. И после этого уже идет прогресс. Его видят и родители.
О талантливом тренере в Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья рассказал Глава республики Радий Хабиров. Помимо победы во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» и денежного приза, Эрнест Валишин получил возможность пройти специальные образовательные курсы. Кстати, программа, по которой с детьми работает Эрнест – «Движение без границ» – является авторской.
Сейчас к тренеру на занятия ходят 20 детей от 4 до 14 лет. Кстати, недавно Эрнест выиграл грант в 250 тысяч рублей от Росмолодежи. На эти средства он планирует закупить необходимое оборудование для тренировок. В планах также начать проводить инклюзивные групповые тренировки, чтобы дети с аутизмом могли развивать навыки социализации и уметь общаться со сверстниками.