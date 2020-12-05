В Уфе появится универсальный спорткомплекс европейского уровня

На самом деле сегодня востребованность, и мы это чувствуем, прежде всего среди населения. Очень важно ведь к 2024 году 55 процентов нашего населения, в том числе столицы, привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом. И очень важно сказать, когда на самом деле – это, скажем так, несет характер такого государственно-частного партнерства – когда бизнес входит в это направление, это здорово.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан