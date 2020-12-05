В Уфе появится универсальный спорткомплекс европейского уровня

В Уфе хотят создать универсальный спорткомплекс с футбольным манежем и первой в республике частной крытой ледовой ареной, с соблюдением канадских стандартов. Проект под названием «Астра» – территория спорта» претендует на получение господдержки. На этой неделе его рассматривали в рамках инвестиционного часа. Глава республики предложил детально продумать то, какую помощь может оказать республика в реализации социально значимого проекта, который запустили несколько лет назад частные инвесторы.

У нас есть огромное желание на этой площадке собрать очень много видов спорта в одном месте. Сейчас уже культивируется 12 видов спорта, и строим мы футбольный манеж, достраиваем его.

Венер Гимазетдинов, руководитель спорткомплекса

Игровой, фитнес-залы, студия танца, батутный центр и ряд других площадок сегодня уже работают. Общая территория спортивного кластера с перспективой развития составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Площадка расположена по адресу: Ростовская, 18. Инвесторы хотят создать здесь спортивный центр европейского уровня.

На самом деле сегодня востребованность, и мы это чувствуем, прежде всего среди населения. Очень важно ведь к 2024 году 55 процентов нашего населения, в том числе столицы, привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом. И очень важно сказать, когда на самом деле – это, скажем так, несет характер такого государственно-частного партнерства – когда бизнес входит в это направление, это здорово.

Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан