В Уфе появится универсальный спорткомплекс европейского уровня

В Уфе хотят создать универсальный спорткомплекс с футбольным манежем и первой в республике частной крытой ледовой ареной, с соблюдением канадских стандартов. Проект под названием «Астра» – территория спорта» претендует на получение господдержки. На этой неделе его рассматривали в рамках инвестиционного часа. Глава республики предложил детально продумать то, какую помощь может оказать республика в реализации социально значимого проекта, который запустили несколько лет назад частные инвесторы.
Игровой, фитнес-залы, студия танца, батутный центр и ряд других площадок сегодня уже работают. Общая территория спортивного кластера с перспективой развития составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Площадка расположена по адресу: Ростовская, 18. Инвесторы хотят создать здесь спортивный центр европейского уровня.