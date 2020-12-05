В Башкирии спортсмены стали волонтерами доставки пожилым

Рекордсмен может не только самолёт тянуть, но и сумки с продуктами легко доставит пожилым людям. Эльбрус Нигматуллин в своём плотном графике находит время для добрых дел, которые не зафиксируют в Книге рекордов России или Гиннеса, но помогут тем, кто пока не может сходить в магазин или аптеку сам. Спортсмены-добровольцы есть по всей республике.
Список продуктов для Фасахат Хабибовой небольшой. Молоко, кефир, килограмм яблок и несладкое печенье. Эльбрус Нигматуллин берет сразу несколько упаковок разных видов. Ему несложно, главное, чтобы бабушка была довольна. Стронгмен регулярно в свободное время берет заявки в колл-центре и привозит продукты пенсионерам абсолютно бесплатно.
Александр Махновский – тренер по каратэ. Свой день он начинает с тренировки, а затем, когда есть время, берет заявки в колл-центре и отправляется в окрестности Стерлитамака. Развозит не только продукты, но и лекарства. Каратисты и до пандемии дружили с волонтерами, но сейчас эта дружба укрепилась частыми встречами.
Спортивное сообщество с самого начала пандемии примкнуло к волонтерам. И по сей день многие не оставляют это дело, а наоборот, выделяют все больше времени, сил и ресурсов.