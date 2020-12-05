В Башкирии спортсмены стали волонтерами доставки пожилым

Рекордсмен может не только самолёт тянуть, но и сумки с продуктами легко доставит пожилым людям. Эльбрус Нигматуллин в своём плотном графике находит время для добрых дел, которые не зафиксируют в Книге рекордов России или Гиннеса, но помогут тем, кто пока не может сходить в магазин или аптеку сам. Спортсмены-добровольцы есть по всей республике.

Список продуктов для Фасахат Хабибовой небольшой. Молоко, кефир, килограмм яблок и несладкое печенье. Эльбрус Нигматуллин берет сразу несколько упаковок разных видов. Ему несложно, главное, чтобы бабушка была довольна. Стронгмен регулярно в свободное время берет заявки в колл-центре и привозит продукты пенсионерам абсолютно бесплатно.

Глядя на их реакцию, видно, что им важны не столько продукты, сколько внимание. Продукты понятно. Нам это ничего не стоит, поэтому мне приносит это удовольствие. Эльбрус Нигматуллин, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России»

Александр Махновский – тренер по каратэ. Свой день он начинает с тренировки, а затем, когда есть время, берет заявки в колл-центре и отправляется в окрестности Стерлитамака. Развозит не только продукты, но и лекарства. Каратисты и до пандемии дружили с волонтерами, но сейчас эта дружба укрепилась частыми встречами.

Когда ребята обратились, мы, конечно же, откликнулись. Сами развозим, грузим, помогаем в свободное время. Волонтеры – это, как правило, хрупкие девушки, нужно сделать так, чтобы им было полегче. Александр Махновский, тренер по всестилевому каратэ