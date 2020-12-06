В жутком ДТП в Башкирии погибли три подростка, еще двое в реанимации

Сегодня ночью, 6 декабря, в Абзелиловском районе Башкирии произошло жуткое ДТП, в котором погибли три подростка. Подробности страшной аварии рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Трагедия произошла около деревни Атавды. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Установлено, что водитель автомобиля Daewoo Nexia сбил лошадь с жеребенком, после чего иномарка съехала в кювет.

В результате страшной аварии на месте трагедии погибли 15 и 16-летние подростки. В карете скорой помощи скончался еще один парень, личность которого устанавливается. Две 16-летние девушки доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.