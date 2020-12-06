Стала известна судьба 15-летней девочки, пропавшей в Уфе

В башкирской столице завершились поиски пропавшей без вести 15-летней Алины Ишкининой. Девочку искали более суток. В пятницу, 4 декабря, она ушла из дома, однако обратно так и не вернулась.
К поискам подростка немедленно приступили добровольцы поисково-спасательного отряда. Ориентировка разлетелась по соцсетям и местным СМИ.
Вчера вечером, декабря, поиски подростка завершились. К счастью, они увенчались успехом - Алина нашлась целой и невредимой. Где она находилась столько времени - не сообщается.
Фото: Соцсети.