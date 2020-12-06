Под Уфой легковушка протаранила отбойник: есть пострадавший

Вчера, 5 декабря, под Уфой произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Lada Kalina на полном ходу влетел в отбойник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

Авария произошла в районе Демской развязки. За рулем отечественной легковушки находился 56-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не справился с управлением.

В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу, а его пассажир от госпитализации оказался. По факту аварии проводится проверка.