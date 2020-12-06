В истории с жителем Башкирии, зарезавшим жену на глазах дочери, появились новые подробности

История с уроженцем Башкирии Александром Алексеевым, который в июле этого года зверски убил свою жену Оксану на глазах дочери, получила неожиданный поворот. Стало известно, что мужчину положили для прохождения экспертизы в психиатрическую больницу. Об этом сообщает издание КП-Челябинск.

Назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. В Челябинской области она не проводится — у нас стационар на ремонте, возникла очередь. Поэтому он приходит в Свердловской области.

По информации журналистов, во время избрания меры пресечения в суде Александр заявил, что в момент жестокого убийства был в состоянии аффекта, так как его супруга призналась в измене. Также мужчина заверял, что очень любил свою жену и раскаивается в содеянном.