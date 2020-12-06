Стало известно о том, что коронавирус научился обходить антитела

Ученые выявили новую мутацию SARS-CoV-2. Выяснилось, что она позволяет ему ускользать от распознавания антителами. Об этом сообщает издание Nature.

Исследователи нанесли на карту все возможные мутации нового коронавируса. Оказалось, что многие из них затрагивали белковый сегмент, который COVID-19 использует для проникновения в клетки.