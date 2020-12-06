В Башкирии мошенники похитили у заведующей детсадом 284 тысячи рублей

В Дуванском районе Башкирии заведующая детским садом попалась на уловки мошенника. Обманным путем злоумышленник похитил у нее 284 тысячи рублей. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина заявил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. В результате доверчивая женщина сама оформила кредит и назвала все коды банковских операций, воспользовавшись которыми злоумышленники сняли с ее карты все деньги .
В настоящее время полицейские разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.