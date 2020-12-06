В Башкирии в пожаре заживо сгорел 56-летний мужчина

Сегодня утром, 6 декабря, в бревенчатом доме на улице Бехтерева в Белебее произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
На место происшествия немедленно выехали спецслужбы. Сотрудники пожарной службы ликвидировали открытое горение на площади 12 квадратных метров.
В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. В настоящее время устанавливается его личность. Причины пожара выясняет дознаватель МЧС.
Фото: МЧС по РБ.