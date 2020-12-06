В Башкирии в пожаре заживо сгорел 56-летний мужчина

Сегодня утром, 6 декабря, в бревенчатом доме на улице Бехтерева в Белебее произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МЧС.