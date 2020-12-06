Житель Уфы выстелил в своего соседа из пистолета

Уфимец выстрелил в своего соседа из травматического пистолета. Потерпевший обратился за помощью в больницу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Инцидент произошел около одного из многоквартирных домов по улице Шота Руставели. Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 31-летний сосед потерпевшего.

По предварительной версии, между 25-летним мужчиной и его соседом произошла ссора, в ходе которой последний достал травматический пистолет и выстрелил в своего оппонента.