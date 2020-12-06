Ушел из жизни главный оператор БСТ Ильдар Насретдинов

На 58-м году ушел из жизни заслуженный работник печати и массовых коммуникаций, член Союза кинематографистов РФ, главный оператор БСТ Ильдар Насретдинов. По предварительным данным, он боролся с осложнениями, которые вызвала коронавирусная инфекция.
Ильдар Насретдинов отучился инженера-электромеханика в Уфимском авиационном институте. С середины 1980-х годов он занимался операторской деятельностью. Неоднократно он освещал визиты официальных делегаций Башкирии в регионы страны, а также в страны дальнего и ближнего зарубежья.
Ильдар Агзамович участвовал в съемках музыкальных праздничных и художественных фильмов. Его работы были отмечены на Всероссийском фестивале региональных телекомпаний и Международном конкурсе детских программ. В 2010 году работа «Через две зимы» завоевала «ТЭФИ 2010– Регион». В 2002 году ему присвоили звание «Заслуженный работник массовой информации РБ».
Прощание с Ильдаром Насретдиновым состоится в Москве во вторник, 8 декабря.