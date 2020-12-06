Ушел из жизни главный оператор БСТ Ильдар Насретдинов

Ильдар Агзамович участвовал в съемках музыкальных праздничных и художественных фильмов. Его работы были отмечены на Всероссийском фестивале региональных телекомпаний и Международном конкурсе детских программ. В 2010 году работа «Через две зимы» завоевала «ТЭФИ 2010– Регион». В 2002 году ему присвоили звание «Заслуженный работник массовой информации РБ».