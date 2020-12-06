В том, что произошло с БСК, есть ошибка прежних собственников - Рустем Ахунов
По мнению доктора экономических наук Рустема Ахунова, в развитии ситуации вокруг БСК вырисовывается сценарий «Башнефти», когда часть акций по воле вышестоящего руководства может быть передана региону.
Для Башкирии это будет в плюс, прежде всего, в виде дивидендов, налогов и влияния на принятие решений через систему управления акционерным обществом. Ключевой момент — кто будет собственником. Очевидно, что ни республика, ни федеральный центр не будут эффективным собственником. Это сложившийся факт в практике управления, да и экономической теории.
Рустем Ахунов, доктор экономических наук
По его мнению, сценарий, в котором появится крупный серьезный частный собственник и у республики будет свой пакет, был бы нормальным.
Тому факту, что у частных собственников собственность была отчуждена в пользу государства, эксперт дал критическую оценку. Он подчеркнул, что львиную долю всей приватизации в России можно признать незаконной.
Рустем Ахунов предполагает, что в том, что произошло с компанией, есть ошибка прежних собственников.
Очевидно, что все истории о том, что средства выводили за рубеж, была невысокая социальная ответственность — реальны. Не воспринимали всерьез пожелания людей и народа, общественных организаций, не учитывали интересы различных слоев населения — и это большая ошибка. Надо сказать, что в мире четко прослеживается тренд на напряжение отношения общества к крупным компаниям в силу, главным образом, возрастания экологических требований к ведению бизнеса.