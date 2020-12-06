В том, что произошло с БСК, есть ошибка прежних собственников - Рустем Ахунов

Для Башкирии это будет в плюс, прежде всего, в виде дивидендов, налогов и влияния на принятие решений через систему управления акционерным обществом. Ключевой момент — кто будет собственником. Очевидно, что ни республика, ни федеральный центр не будут эффективным собственником. Это сложившийся факт в практике управления, да и экономической теории.

Рустем Ахунов, доктор экономических наук