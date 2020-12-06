Прокуратура Башкирии заинтересовалась ДТП, в котором погибли три подростка

Сегодня ночью, 6 декабря, около деревни Атавды в Абзелиловском районе Башкирии произошла жуткая авария, в которой погибли три подростка. По факту смертельного ДТП следственный орган возбудил уголовное дело, ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.5 УК РФ, ход и результаты которого находится на контроле прокуратуры. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, несовершеннолетний водитель "Нексии" сбил лошадь с жеребенком, после чего иномарка съехала в кювет. В результате ДТП на месте трагедии погибли три подростка - водитель и два пассажира. В настоящее время за жизни двух 16-летних пассажирок борются врачи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.