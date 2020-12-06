Молодая жительница Башкирии, борющаяся с раком, решилась на важный шаг

На протяжении двух лет 23-летняя Александра Абрамова из Приютово борется с аденокистозным раком слюнной железы. Девушка решилась на важный шаг - она будет искать помощи в московских клиниках.
Девушка поделилась, что последнюю «химиотерапию» ее организм выдержал с трудом. В настоящее время она готовит документы и собирает анализы, чтобы отправить из в клиники Москвы.
Странную шишку за ухом Александра обнаружила еще летом 2018 года. Врачи не могли поставить диагноз, а опухоль все росла. Девушка признается, что из-за сильных болей пила обезболивающие таблетки, чтобы уснуть. В августе 2020 года Александре поставили диагноз, но оперировать не рискнули, так как опухоль слишком близко находилась к тройничному нерву. Ей назначили «химию», она прошла несколько курсов, однако болезнь пока не отступает.