Молодая жительница Башкирии, борющаяся с раком, решилась на важный шаг

Хочу обратиться к тем людям, которые не смогли отказать нам в тяжёлый для нас период, поддержали нас и морально и материально. Вы не можете даже представить, как до глубины души удивили нас своим добрым и порой щедрым отношением к чужой беде. Очередной раз я вижу, как чужие люди могут и хотят помочь. Низкий поклон и моё глубокое уважение к вам.

мама Александры