Молодая жительница Башкирии, борющаяся с раком, решилась на важный шаг

На протяжении двух лет 23-летняя Александра Абрамова из Приютово борется с аденокистозным раком слюнной железы. Девушка решилась на важный шаг - она будет искать помощи в московских клиниках.

Девушка поделилась, что последнюю «химиотерапию» ее организм выдержал с трудом. В настоящее время она готовит документы и собирает анализы, чтобы отправить из в клиники Москвы.

Последнюю «химию» мой организм выдержал с трудом, наверное, он больше ее не переносит. Мне никогда не было так плохо, невыносимая боль, тошнота, слабость… Наверное, все показатели просто рухнули, поэтому врачи приняли решение прекратить курс. Я выписалась из больницы, но сдаваться не собираюсь. Сейчас я готовлю документы, собираю необходимые анализы, стекла с гистологией, чтобы отослать их в московские клиники. Надеюсь, там примут меня и смогут помочь.

Александра

Странную шишку за ухом Александра обнаружила еще летом 2018 года. Врачи не могли поставить диагноз, а опухоль все росла. Девушка признается, что из-за сильных болей пила обезболивающие таблетки, чтобы уснуть. В августе 2020 года Александре поставили диагноз, но оперировать не рискнули, так как опухоль слишком близко находилась к тройничному нерву. Ей назначили «химию», она прошла несколько курсов, однако болезнь пока не отступает. 

Хочу обратиться к тем людям, которые не смогли отказать нам в тяжёлый для нас период, поддержали нас и морально и материально. Вы не можете даже представить, как до глубины души удивили нас своим добрым и порой щедрым отношением к чужой беде. Очередной раз я вижу, как чужие люди могут и хотят помочь. Низкий поклон и моё глубокое уважение к вам.

мама Александры