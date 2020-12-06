Стали известны личности трех последних жертв коронавируса в Башкирии

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Стали известны личности очередных жертв COVID-19 в Башкирии.
Сегодня, 6 декабря, от коронавируса скончались двое уфимцев. У 68-летнего мужчины были такие заболевания, как варикозное расширение вен, хроническая венозная недостаточность, буллезная инфезема и ХОБЛ. 77-летний пенсионер страдал бронхитом, хроническим пиелонефритом, кардиосклерозом и атеросклерозом.
Вчера, 5 декабря, жертвой COVID-19 стала 60-летняя жительница Уфы. У нее были такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, стенозирующий коронаросклероз, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.
Всего в Башкирии зарегистрировано 15 121 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них на поправку пошли 12 415 человек, а скончались - 90.